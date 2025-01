SRF: «Samschtig-Jass» feiert die 1000. Sendung

Publiziert am 04.01.2025

Der «Samschtig-Jass» feiert diesen Samstag seine 1000. Ausgabe. Gastgeberin Fabienne Gyr und Schiedsrichter Jörg Abderhalden begrüssen zur Jubiläumsausgabe prominente Gäste, teilt SRF mit. Vier Teams treten im Jassturnier gegeneinander an und Stefan Büsser führt durch das Archiv. Für Live-Musik sorgen Oesch’s die Dritten, Jan Seven Dettwyler und Francine Jordi.

Von Fernsehmacher Kurt Felix am 1. August 1967 als «Stöck-Wys-Stich» ins Leben gerufen, wird die samstägliche Vorabendsendung in einem 14-täglichen Rhythmus ausgestrahlt. Nach anfänglichen Studiosendungen gastiert die Sendung seit 25 Jahren in Beizen oder an aussergewöhnlichen Standorten.

Seit 2020 moderiert Fabienne Gyr den «Samschtig-Jass». An ihrer Seite steht jeweils der 3-fache Schwingerkönig Jörg Abderhalden als Jass-Schiedsrichter. Vor ihr haben Reto Scherrer, Monika Fasnacht und Jürg Randegger die Sendung präsentiert. Sie empfangen prominente Gäste darunter auch aus der Politik. Letzten August hat zum Beispiel Bundesrat Albert Rösti mitgejasst. (pd/spo)