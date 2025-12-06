Arosa Humorfestival: Sandra Banholzer erhält die Humorschaufel

Publiziert am 06.12.2025

Sandra Banholzer ist die erste Frau an der Spitze des 135-jährigen Thurgauer Traditionsunternehmens Rausch und die erste CEO, die nicht aus der Besitzerfamilie stammt. 2024 wurde sie am Swiss Economic Forum als CEO des Jahres ausgezeichnet. Banholzer hat das Unternehmen modernisiert, das Sortiment geschärft und der Marke ein jüngeres Profil gegeben, heisst es in einer Mitteilung.

Die Arosa Humorschaufel wird seit 2009 an Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft oder Sport vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Doris Leuthard, Eveline Widmer-Schlumpf, Samih Sawiris, Guy Parmelin, Patrick Fischer und Divertimento.

Tourismusdirektor Roland Schuler würdigte Banholzer für ihre Gelassenheit und ihren Humor. Die Ausgezeichnete reagierte überrascht und sagte, Humor sei für sie ein Werkzeug, das schneller wirke als jede Strategiepräsentation. Falls es einmal kippe, greife sie wieder zum Dudelsack – auf 2000 Metern der sicherste Weg, Aufmerksamkeit zu bekommen.

Das Arosa Humorfestival findet vom 3. bis 14. Dezember 2025 zum 34. Mal statt. Mit Auftritten von Siegfried und Joy, Olaf Schubert, Rolf Schmid, Lapsus, Ursus und Nadeschkin, Carolin Kebekus sowie weiteren Künstlern zieht das Festival rund 20'000 Besucher an und sorgt für über 15'000 Übernachtungen in der Region. (pd/cbe)