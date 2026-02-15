Publiziert am 15.02.2026

Der Ratgeber «Hallo Boomer, so geniesst du deine Bonus-Jahre» (Publireno) befindet sich neu auf dem zweiten Rang der Bestseller-Liste des Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband SBVV in der Kategorie Sachbücher.

Roger Schawinski erklärt in seinem Buch, wie man auch im Alter noch aktiv sein kann. Wie er gegenüber persoenlich.com sagte, treffe sein Buch wohl den Nerv der Zeit, Longevity sei das grosse Thema überhaupt. Am wichtigsten sei es aber, um im Alter fit zu bleiben, dass man eine gewisse Disziplin pflege und sich an die selbst auferlegten Regeln halte. Schawinski konnte im vergangenen Frühsommer seinen 80. Geburtstag feiern. Das Cover zum Buch gestalteten «persönlich»-Grafikerin Corinne Lüthi und seine Tochter Lea Schawinski.



Reporter-Stories im Hoch



Auch das Buch «Der Reporter-Geschichten jenseits der Dreharbeiten» (Artis Verlag) des ehemaligen SRF-Reporters Hans Peter Bäni war in den letzten Wochen in der Schweizer Bestsellerliste prominent vertreten. Bäni wurde vor allem wegen seiner Reportage im Fall «Carlos» bekannt, der in Zürich einen Justizskandal auslöste und am Ende zum Rücktritt des Jugendanwaltes und zur Abwahl des verantwortlichen Regierungsrates führte. Bäni gewann für sein Schaffen sehr viele Preise und wurde 2021 auch als Videojournalist des Jahres ausgezeichnet. Momentan ist er auf Lesetournee. (ma)