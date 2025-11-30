Publiziert am 30.11.2025

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) stimmt nächste Woche in Genf über einen möglichen Ausschluss Israels vom Eurovision Song Contest ab. Spaniens Sender RTVE droht mit Boykott, falls die israelische Rundfunkgesellschaft KAN weiter teilnehmen darf, und begründet dies mit dem Vorwurf des Völkermords in Gaza.

Die SRG wird an der Abstimmung teilnehmen und unterstützt nach SonntagsBlick-Informationen eine Teilnahme von KAN am ESC. Die SRG teilt damit die Position Deutschlands und Österreichs und wird proisraelisch abstimmen. Ihr Abstimmungsverhalten kommentiert die SRG nicht öffentlich. Sprecher Markus Berger erklärt lediglich: «Die SRG glaubt an die friedensfördernde, verbindende und verständnisbildende Wirkung des ESC und unterstützt dessen Positionierung als Anlass jenseits jeder Politik.» Der Wettbewerb solle «politisch neutral bleiben». (nil)