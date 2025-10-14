SGPA: Schweizer Golf-Journalisten belegen Platz vier beim Nations Cup

Publiziert am 14.10.2025

Mit 305 Punkten erreichte die Schweiz die zweitbeste Platzierung in der Geschichte der Swiss Golf Press Association (SGPA) beim seit 2014 ausgetragenen Wettbewerb. Das schreibt die SGPA in einer Medienmitteilung.

Das Turnier gewann das Jouranlistenteama aus Österreich deutlich mit 343 Punkten. Dahinter folgten Dänemark mit 320 Punkten und die Niederlande mit 314 Punkten. Tschechien belegte mit gleicher Punktzahl wie die Schweiz (305) den fünften Platz wegen einer schwächeren zweiten Runde.

Beim Nations Cup treten Medienschaffende aus ganz Europa alle zwei Jahre in den Formaten 2er-Scramble und Fourball gegeneinander an. Neben golferischem Können sind dabei Strategie und Teamgeist entscheidend.

Für die Schweiz spielten folgende Paarungen: Klaus Burkhardt (Captain, Swiss Golf) und Emanuel Stotzer (Fotograf), Stefan Figi (SGPA-Vizepräsident, SRF) und Guido Schranz (Freelance), Nadja Schenk (Freelance) und Hans-Peter Schild (Fairway Marketing), Mirjam Fassold (SGPA-Präsidentin, Fassold Kommunikation) und Martin Lauterburg (Sportmediziner, ex-Kolumnist Drive-Golfmagazin) sowie Livio Piatti (Fotograf) und Kurt Beck (Neue Luzerner Zeitung). (pd/nil)