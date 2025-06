IndieX Film Fest: Schweizer Kurzfilm räumt fünf Preise ab

Publiziert am 20.06.2025

Das IndieX Film Fest im Regal LA Live verzeichnete über 2600 Einreichungen aus 59 Ländern. Von den 69 ausgewählten Filmen war «Come and Find Me» der einzige Titel, der in allen nominierten Kategorien siegreich war.

Der Film wurde ausgezeichnet als «Best Mystery Short». Regisseur Carmine Carpenito (37) aus Vordemwald erhielt den Preis als «Best First Time Male Director». Weitere Auszeichnungen gingen an den 16-jährigen britischen Schauspieler Fflyn Edwards («Best Young Actor»), Kameramann Ben Zäch aus Oberägeri («Best Cinematography») und das Komponisten-Trio Raphael Sommer (Basel), Björn Pankratz (Köln) und Vali Herrera (Zug) für die «Best Original Score».

«Als Filmemacher, der ohne formale Vorkenntnisse erstmals Regie geführt hat, empfinde ich es als riesiges Glück, in Los Angeles so viel Wertschätzung erfahren zu dürfen», wird Carpenito in einer Mitteilung zitiert. «Es erfüllt mich mit grossem Stolz, dass ‹Come and Find Me› so positiv aufgenommen wurde und wir die einzigen Aargauer sowie die einzigen Schweizer waren, die eingeladen wurden und trotz immenser Konkurrenz die Hauptsieger des Abends geworden sind.»

Der atmosphärische Mystery-Film erzählt die Geschichte eines 14-jährigen Jungen, der einen unerwarteten Anruf aus dem Jenseits erhält. Gedreht wurde in vier Tagen in einem Wald in Lütisburg, St. Gallen. Carpenito finanzierte das Projekt eigenständig mit einem Budget von 55'000 Schweizer Franken. Er plant, «Come and Find Me» zu einem Spielfilm weiterzuentwickeln. Die Schweizer Premiere ist noch in Planung.

Alle Gewinner des IndieX Film Fest 2025 finden Sie hier. (pd/cbe)