Florian Fox: Schweizer Musiker wird mit höchsten Countrywürden ausgezeichnet

Publiziert am 10.10.2024

Grosser Erfolg für den Schweizer Country-Sänger Florian Fox. Der Zürcher Wirtschaftsanwalt, der bei der renommierten Kanzlei WalderWyss arbeitet und zum bürgerlichen Namen Florian Roth heisst, an den Texas Internation Country Music Awards zum «Entertainer of the Year» gekürt. Dies meldet der Blick.

Bei den Texas International Music Awards werden die besten die besten nichtamerikanischen Country-Musiker ausgezeichnet. Manager von Fox ist der Zürcher Musikveranstalter Albi Matter. Zudem wurde der 37-Jährige im US-Repräsentantenhaus von San Antonio im Bundesstaat Texas für seine Verdienste an der Countrymusik geehrt. Fox tritt am 26. Oktober im CMA Theater in der Country Music Hall of Fame in Nashville auf. (ma)