Publiziert am 18.01.2026

Warum nur sind Familien so kompliziert? Und wie findet man wieder zueinander, wenn man sich entfremdet hat? Darum geht es im Film «Sentimental Value», der beim Europäischen Filmpreis gleich sechs Auszeichnungen gewonnen hat. Das Drama des norwegischen Regisseurs Joachim Trier wurde unter anderem als bester Film geehrt.

Der deutsche Beitrag für die Oscars «In die Sonne schauen» von Mascha Schilinski kam dagegen bei der Preisverleihung in Berlin trotz acht Nominierungen nur auf eine Auszeichnung für das beste Kostümbild. Fünf Auszeichnungen erhielt das Roadmovie «Sirât».

Komplizierte Beziehungen

Ähnlich wie bei seinem vorherigen Film «Der schlimmste Mensch der Welt» erzählt Regisseur Trier eine zarte, zwischenmenschliche Geschichte. «Sentimental Value» handelt von einem gealterten Regisseur, der eine komplizierte Beziehung zu seinen beiden Töchtern hat.

Die beiden Hauptdarsteller Stellan Skarsgård und Renate Reinsve gewannen jeweils den Schauspielpreis, Trier wurde selbst für die beste Regie und das Drehbuch ausgezeichnet. Die Norwegerin Reinsve bedankte sich in einem emotionalen Moment bei ihren eigenen Schwestern: «Ohne euch hätte ich es nirgendwohin geschafft.»

Folgt jetzt der Oscar?

Skarsgård hatte gerade auch einen Golden Globe gewonnen – könnte ein Oscar folgen? «Sentimental Value» werden auch Chancen als bester internationaler Film eingeräumt. Am Donnerstag werden die Nominierungen bekanntgegeben.

Dann steht auch fest, wie die Reise des deutschen Beitrags in Hollywood weitergeht. «In die Sonne schauen» erzählt von vier jungen Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Bauernhof in der Altmark leben. Der Film hatte es ebenfalls auf die Shortlist für die Oscars geschafft.

Der Europäische Filmpreis wird abwechselnd in Berlin und einer anderen Stadt vergeben. Die rund 5400 Mitglieder der Europäischen Filmakademie konnten - ähnlich wie bei den Oscars in den USA – über viele Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen. Rund 1000 Gäste kamen ins Haus der Kulturen der Welt (HKW), darunter die Filmstars Mads Mikkelsen und Juliette Binoche, die Präsidentin der Akademie ist.

Iranischer Regisseur Panahi warnt

Die Eröffnungsrede hielt der iranische Regisseur Jafar Panahi («Ein einfacher Unfall»), der auf die Lage in seinem Heimatland hinwies und Filmschaffende aufrief, ihre Stimme zu erheben. Der Machtapparat im Iran war zuletzt mit aller Härte gegen Demonstranten vorgegangen.

Panahi warnte, wenn Gewalt unbeantwortet bleibe, werde sie normalisiert. Und wenn sie normalisiert werde, breite sie sich aus. Auch auf dem roten Teppich zeigten sich mehrere Filmschaffende solidarisch mit den Menschen des Landes.

Grönland auch ein Thema

Politisch wurde es mehrfach an dem Abend. Bei einer Pressekonferenz wurden der Norweger Trier und sein Team gefragt, was sie vom Streit um Grönland halten. US-Präsident Donald Trump will, dass Amerika sich die zum Staatsgebiet Dänemarks gehörende Insel einverleibt.

«Das ist ziemlich absurd, oder?», sagte der schwedische Schauspieler Skarsgård, als er nach einem Kommentar gefragt wurde. Ein kleiner Mann mit Grössenwahn versuche, sich die Welt zu nehmen.

Regisseur Trier sagte, Grönland gehöre nur den Grönländern. Das Völkerrecht müsse respektiert werden, weil sonst ein Dominoeffekt drohe in der Frage, wie andere Supermächte mit anderen Ländern umgingen.

Wer noch gewonnen hat

Die Auszeichnung für das Lebenswerk ging an die norwegische Schauspielerin und Regisseurin Liv Ullmann («Szenen einer Ehe»). Als bester Dokumentarfilm wurde «Fiume o Morte!» des Regisseurs Igor Bezinovi? ausgezeichnet, der von der Besetzung der heutigen Stadt Rijeka in Kroatien erzählt. Bester Animationsfilm wurde die Produktion «Arco».

Bei den Schauspielpreisen waren auch deutsche Künstler nominiert. Leonie Benesch («Heldin» der Schweizerin Petra Volpe) und Idan Weiss («Franz K.») gingen aber gegen die beiden Hauptdarsteller von «Sentimental Value» ebenso leer aus wie die luxemburgisch-deutsche Darstellerin Vicky Krieps («Love Me Tender»).

Ausgezeichnet wurden auch Maren Ade, Janine Jackowski und Jonas Dornbach von der Berliner Produktionsfirma Komplizen Film. Die italienische Regisseurin Alice Rohrwacher («Glücklich wie Lazzaro») wurde für ihre Verdienste um den weltweiten Einfluss des europäischen Kinos geehrt. (sda/dpa)

Von Julia Kilian, DPA