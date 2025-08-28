10 Jahre Travelnews: So feiert die Reisebranche in Zürich

Publiziert am 28.08.2025

Das Reiseportal Travelnews hat am Mittwoch sein zehnjähriges Bestehen begangen. In der Toro Bar in Zürich trafen sich rund 100 Vertreterinnen und Vertreter der Reise- und Tourismusbranche. Unter den Gästen waren die vier Gründer, aktuelle und ehemalige Mitarbeitende, Branchenvertreter sowie die Geschäftsleitung der Nau Media AG, die seit 2024 Mehrheitsaktionärin von Travelnews ist.

Travelnews wurde am 20. August 2015 gegründet. Das Portal versteht sich als Nachrichten- und Hintergrundplattform für die Schweizer Reisebranche. Nach eigenen Angaben sind seit dem Start knapp 30'000 Artikel publiziert worden.

Seit der Integration in Nau Media verfolgt das Portal eine gemeinsame Strategie mit Nau.ch. Beide Medien wollen dadurch die Reichweite rund um Reisenews in der Schweiz ausbauen. Laut Travelnews liegen die Zugriffszahlen aktuell rund ein Viertel über Vorjahr.

Im Rahmen der Feierlichkeiten nahm Mitgründer und Redaktor Gregor Waser an einem Live-Gespräch teil. Vanessa Bay, Mitgründerin und Präsidentin des Verwaltungsrats, betonte in ihrem Rückblick, dass sie dem weiteren Ausbau von Travelnews positiv entgegensieht. (pd/cbe)