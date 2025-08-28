Eqal Visual Productions: Sommer, Networking und gute Stimmung

Publiziert am 28.08.2025

Bei strahlendem Sommerwetter verwandelte sich kürzlich der Innenhof an der Forchstrasse in Zürich in einen lebendigen Treffpunkt der Kreativ- und Kommunikationsbranche. Eingeladen hatte das Team von Eqal Visual Productions, das Kunden, Partner sowie zahlreiche Regisseure, Fotografen, Filmemacher, Kommunikationsspezialisten und Freunde begrüssen konnte.

Zwischen Panoramaterrasse, Barbecue und Musik genossen die Gäste das sommerliche Ambiente und feierten bis tief in die Nacht. «Unsere Sommerparty ist für uns die perfekte Gelegenheit, über die Projektarbeit hinaus Raum für Begegnung und Austausch zu schaffen. Umso schöner, dass so viele gekommen sind», werden die Gastgeber Lea Rindlisbacher und Beat Hösli in einer Mitteilung zitiert.

Eqal Visual Productions sieht sich nicht als klassische Produktionsfirma, sondern als Hub für visuelles Storytelling und kreative Kampagnen. Das Zürcher Team entwickelt Film- und Fotoproduktionen, Content-Formate und crossmediale Konzepte, begleitet Marken vom einzelnen Projekt bis hin zur grossen Kampagne und sorgt dafür, dass Geschichten Wirkung entfalten. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Appenzeller, Beldona, Chopfab, Electrolux, Geberit, Julius Bär, SRF, Valora und Volvo. (pd/cbe)