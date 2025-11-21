Publiziert am 20.11.2025

Der 21. November ist der internationale Tag des Fernsehens, der World TV Day. Die UNO hat ihn 1996 ausgerufen als Anerkennung für den Einfluss des Fernsehens auf öffentliche Meinungsbildung, internationale Verständigung und gesellschaftliche Themen weltweit. Der Tag soll daran erinnern, dass Fernsehen weit mehr ist als ein Bildschirm: Es ist ein Raum, in dem Geschichten erzählt, Menschen miteinander verbunden und gesellschaftliche Themen sichtbar gemacht werden. Ob auf dem Big Screen im Wohnzimmer, dem Laptop oder dem Smartphone – Fernsehen begleitet den Alltag und schafft gemeinsame Momente, die Generationen verbinden.

TV-Verbände und Fernsehsender machen mit einem Clip unter dem Titel «TV is Changing. Its Power Remains.» auf die fortschreitende Entwicklung des Mediums aufmerksam. Der von Egta, ACT und der Global TV Group koordinierte Spot wird in der Schweiz über das Egta-Mitglied Screenforce Schweiz verbreitet. Screenforce ist eine Initiative der heimischen TV-Vermarkter.

Das kurze Video zeigt, wie das Fernsehen seine zentrale Rolle als vertrauenswürdige Informationsquelle und emotionales Leitmedium bewahrt hat. In vielerlei Hinsicht habe die technologische Entwicklung die Bedeutung des Fernshens sogar gestärkt, heisst es in einer Medienmitteilung von Screenforce.

«Fernsehen ist heute so vielfältig wie nie zuvor: linear, digital, on demand. Doch unabhängig vom Format bleibt seine Stärke dieselbe: Es erzählt Geschichten, die bewegen, informieren und Menschen verbinden. Genau das macht Fernsehen auch in der Schweiz unverzichtbar», wird Simone Schulz, Leiterin Screenforce Schweiz, in der Mitteilung zitiert. (pd/nil)