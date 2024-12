Publiziert am 16.12.2024

Nach 36 Jahren kehrt der Eurovision Song Contest in sein Ursprungsland, die Schweiz, zurück. Das drückt sich auch im Slogan aus: «Welcome Home!» ergänzt 2025 «United by Music».

An einem Medien-Event informierte die SRG am Montagnachmittag über Konzept, Bühnenbild, Partnerschaften und Ticketing des Musikwettbewerbs, der im kommenden Mai in Basel stattfindet.

Das visuelle Konzept unter dem Motto «Unity Shapes Love» wurde von Art Director Artur Deyneuve entwickelt. In den letzten Jahren war Deyneuve bei den Agenturen Wirz und Thjnk Zürich tätig, bevor er letzten Sommer die künstlerische Leitung für den ESC bei der SRG übernommen hat.





Im Mittelpunkt des Auftritts steht das ESC-Herzsymbol als Metapher für Dialog und Einheit. Die Klangwelt verbindet traditionelle Schweizer Musikelemente wie Jodel, Tambourenklänge, Hackbrett und Alphörner mit modernen Musikelementen.

Schweizer Landschaft als Inspiration für Bühnenbild

Das Bühnenbild, gestaltet von Florian Wieder, orientiert sich an der Schweizer Landschaft und Mehrsprachigkeit. Es soll ein immersives Erlebnis bieten, das das Publikum näher an das Geschehen bringt als bei bisherigen Veranstaltungen.

Der Ticketverkauf startet mit einem besonderen Verfahren. Interessierte müssen sich vom 16. Dezember 2024 bis 10. Januar 2025 online registrieren. Der erste Verkaufszeitraum beginnt am 29. Januar 2025. Die Ticketpreise variieren zwischen 40 und 350 Schweizer Franken für insgesamt neun Shows, darunter zwei Halbfinals und das Finale.

SBB plant 85 Extrazüge während ESC

Als nationale Partner haben sich Unternehmen wie Novartis, Basler Kantonalbank, Helvetia und Swisscom engagiert. Die SBB wird offizielle Dienstleisterin und plant 85 Extrazüge während der Veranstaltungswoche.

Am 28. Januar 2025 findet die Auslosung der Halbfinals statt. Parallel zum Finale im St. Jakobshalle ist am 17. Mai ein Public Viewing im St. Jakob-Park geplant.

Der ESC 2025 versteht sich als Plattform für musikalische Vielfalt und internationale Verständigung. Mit dem Slogan «United by Music» will die Veranstaltung Menschen weltweit verbinden. (pd/nil)