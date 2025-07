C-Films Zürich: «Stiller» feiert Premiere in München

Netflix

Die US-Weltraumbehörde Nasa will so viele Menschen wie möglich für die Missionen ins All begeistern. Fans wurden bislang auf der Webseite fündig. Jetzt soll es auch ein Angebot bei Netflix geben.