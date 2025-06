Publiziert am 16.06.2025

Der Preis wird am 20. Juni erstmals im Rahmen der Diplomfeier vergeben, wie in einer Medienmitteilung steht. Die Auszeichnung ist mit 5000 Franken dotiert. Der Gewinnerfilm wird auf Joyn Schweiz gestreamt und soll damit einem breiteren Publikum zugänglich werden. Zielgruppe sind die 25- bis 49-Jährigen.

Über die Vergabe entscheidet eine Jury aus Branchenvertretern: Regisseur Pierre Monnard, die Filmgerberei-Gründer Flavio und Silvio Gerber sowie Andrea Haemmerli und Jacqueline Sasse von der Seven.One Entertainment Group Schweiz AG.

«Junge Filmschaffende bringen frische Perspektiven in die Filmlandschaft ein», wird Haemmerli, Managing Director von Seven.One Entertainment Group Schweiz, in einer Medienmitteilung zitiert. Der Award solle Nachwuchstalenten den Einstieg in die professionelle Veröffentlichung erleichtern.

Die Seven.One Entertainment Group Schweiz betreibt neben Joyn mehrere TV-Sender wie SAT.1, ProSieben und Puls 8. Die ZHdK zählt mit über 2000 Studierenden zu den grössten Kunsthochschulen Europas. (pd/nil)