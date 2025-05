Fantasy Basel: Swiss Comic Con findet zum elften Mal statt

Publiziert am 26.05.2025

Die Fantasy Basel – The Swiss Comic Con findet ab Donnerstag zum elften Mal statt. Das Popkultur-Festival auf dem Basler Messegelände erwartet rund 95'000 Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland. Etwa 800 Ausstellende präsentieren Themen aus den Bereichen Film, Serien, Games, Comics, Anime, Raumfahrt, Fantasy und Wissenschaft auf acht Bühnen, heisst es in einer Mitteilung.

Das Cosplay Village bildet das Herzstück der Veranstaltung. Tausende Cosplayer präsentieren selbst gefertigte Kostüme und nehmen an täglichen Contests teil, die von einer internationalen Jury bewertet werden. Zu den internationalen Cosplayern gehören Taryn Cosplay aus Italien, Nadyasonika aus Mexiko, Maul Cosplay aus Deutschland und Stylouz Cosplay aus der Schweiz.

In der Artist Alley zeigen über 400 Künstlerinnen und Künstler ihre Werke. Zu den Gästen zählen Comic-Zeichner wie Jorge Molina, Christina Kraus, Iban Coello und Enrico Marini, die für Marvel, DC oder Wizards of the Coast arbeiten. John Howe, bekannt für seine visuellen Konzepte zu «Herr der Ringe» und «Der Hobbit», gibt Einblicke in seine Arbeit. Der deutsche Künstler Joscha Sauer feiert den 25. Geburtstag seines Cartoons Nichtlustig.

Ein Festival mit prominenten Gästen

Zu den prominenten Gästen gehören die Schauspieler Ed Speleers aus «Star Trek: Picard» und «Eragon», Graham McTavish aus der «Hobbit»-Filmreihe, Vanessa Rubio aus «Cobra Kai», George Blagden aus «Vikings», Ross Marquand aus «The Walking Dead» und Stanislav Yanevski aus «Harry Potter». Auch Synchronsprecher wie Santiago Ziesmer, die deutsche Stimme von Spongebob, und Tommy Morgenstern von «Dragon Ball Z» sind vertreten.

Das Festival bietet zudem Lesungen mit Fantasy-Autoren wie Julia Kuhn, Robert Corvus und Marie Grasshoff. Eine neue Community Hall ermöglicht Clubs und Vereinen die Präsentation ihrer Hobbys. Die Sports & Action Zone lädt zu Aktivitäten wie Bogenschiessen und Lichtschwert-Duellen ein, während in der Gaming-Halle sowohl Klassiker als auch aktuelle Spiele gespielt werden können.

Ein Wissenschaftsbereich verbindet Forschung mit Popkultur. Der Schweizer Astronaut Claude Nicollier berichtet von seinen Missionen, während das Swiss Space Museum Ausstellungen präsentiert. Eine «Star Wars»-Fanausstellung mit Filmrequisiten und tägliche Paraden mit Figuren aus dem Universum ergänzen das Programm. (pd/awe)