RTS-Koproduktion: «The Deal» in Los Angeles ausgezeichnet

Publiziert am 12.11.2025

«The Deal» greift an der Grenze zwischen Dokumentar- und Spielfilm die 2015 in der Westschweiz geführten Verhandlungen auf, die zum iranischen Atomabkommen geführt haben. Garniert wird das Ganze mit einer Liebesgeschichte. Der Publikumspreis am TAFFF ist eine weitere Station auf der bemerkenswerten Erfolgsgeschichte der Serie.

«Nach Rom, Köln, London, Locarno und La Rochelle ist das gesamte Autorenteam sehr glücklich, dass die Serie ihren erfolgreichen Weg durch die Festivals fortsetzt», sagte Regisseur Jean-Stéphane Bron am Mittwoch zu Keystone-SDA, bevor er an der von der Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) organisierten Preisverleihung in Paris teilnahm. Es sei eine schöne Anerkennung für ein Projekt, das in Lausanne entstanden ist und bis nach Los Angeles Beachtung gefunden hat.

Mehrere Auszeichnungen eingeheimst

Der Regisseur zeigte sich auch «sehr glücklich über die Anerkennung des Geneva International Film Festival (GIFF)», wo «The Deal» mit dem Schweizer Drehbuchpreis für Serien ausgezeichnet wurde: «Das Projekt wurde bereits auf dem Festival Séries Mania in Lille doppelt ausgezeichnet, unter anderem mit einer besonderen Erwähnung der Jury für das Drehbuch.»

The American French Film Festival (TAFFF), das jährliche Treffen der französischen Film- und Fernsehbranche in Los Angeles, soll den kulturellen Austausch zwischen Frankreich und den USA stärken. Die 29. Ausgabe fand vom 28. Oktober bis 3. November statt. (sda/spo)