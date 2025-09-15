Emmy Awards: «The Pitt» als bestes Drama ausgezeichnet

Publiziert am 15.09.2025

Die 15-teilige Reihe spielt in der Notaufnahme eines fiktiven Hospitals in Pittsburgh und wurde in den USA für ihre humanistische Handlung und die einfühlsamen Figuren gefeiert. Die Serie läuft in den USA beim Streaming-Anbieter HBO Max.

«The Pitt» setzte sich gegen das favorisierte Biotech-Bürodrama «Severance» (AppleTV+) und gegen die Luxusurlaub-Satire «The White Lotus» (Sky Atlantic) durch.

Zuvor hatte auch Noah Wyle den Preis als bester männlicher Hauptdarsteller in einer Dramaserie gewonnen. Er war bereits vor einem Vierteljahrhundert fünf Mal erfolglos als John Carter in «Emergency Room» nominiert gewesen und konnte nun zum ersten Mal die Statuette mit nach Hause nehmen. Katherine LaNasa spielt in «The Pitt» eine Krankenschwester und gewann den Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie. (sda/nil)