Druck: Tiefstes Schwarz auf tiefstem Papier

ESC | Trump

«Man setzt auf internationales Flair»

Die Auswahl der ESC-Moderatorinnen und die Inauguration von Donald Trump sind Thema der neuen Podcastfolge.

Am Montag wurden die Hosts des ESC 2025 in Basel bekannt. Später in Washington fand die zweite Amtseinführung von Donald Trump statt. Über diese zwei in ihren jeweiligen Bereichen grosse Events sprechen Verleger Matthias Ackeret und Redaktorin Sandra Porchet im persoenlich.com-Podcast.