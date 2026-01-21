Wetten, dass..?: Tom und Bill Kaulitz übernehmen die Show

Publiziert am 21.01.2026

Die Unterhaltungsshow «Wetten, dass..?» wird nach drei Jahren Pause fortgesetzt. Erstmals moderieren die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel die Show.

Für Bill und Tom Kaulitz ist es die erste Moderation der Sendung. «Es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen», wird Bill Kaulitz in einer Mitteilung von SRF zitiert. Bruder Tom ergänzt: «Gleichzeitig sind wir natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen.» «Wetten, dass..?» ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ORF. (pd/spo)