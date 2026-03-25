Karikatur des Jahres: Trump als WC-Schüssel geehrt

Publiziert am 25.03.2026

Eine Zeichnung, die Donalds Trumps UNO-Rede auf eine einzige Pointe reduziert, hat den Publikumspreis der Ausstellung «Gezeichnet 2025» gewonnen, teilt das Museum für Kommunikation in Bern mit. Die Karikatur «Trump in der UNO» von Vincent L'Épée ist zur Karikatur des Jahres 2025 gekürt worden.

Für die satirische Wochenzeitschrift «Vigousse» entstanden, zeigt die Zeichnung den US-Präsidenten in Form einer WC-Schüssel – simpel, prägnant und tiefgründig zugleich. Mitorganisator und Zeichner Stephan Lütolf alias Cic lobt die Siegeskarikatur: Mit einer einzigen visuellen Idee gelinge es L'Épée, alles zu sagen, was zu sagen sei.

Wie bereits im Vorjahr schafft es Trump gleich zweifach auf das Podest (persoenlich.com berichtete). Den zweiten Platz belegt Silvan Wegmann («Swen») mit einer Zeichnung, die Donald Trump an Melanias übergrossen Hut hängen lässt – eine Arbeit, die laut den Organisatoren die Schwächen des Mächtigen sichtbar macht.

Den dritten Rang belegt ein rein schweizerisches Thema: Ruedi Widmer verwandelt in seiner Karikatur das Bundeshaus in ein Bauernhaus und wirft damit die Frage auf, wie viel politischen Einfluss die Landwirtschaft – rund 1,5 Prozent der Bevölkerung – im Parlament tatsächlich ausübt.

Der Publikumspreis wird vom Schweizer Satireformat petarde.ch präsentiert. Die Ausstellung «Gezeichnet» zeigt jährlich die besten Schweizer Pressezeichnungen und zählt rund 15'000 Besuchende. Die nächste Ausgabe, «Gezeichnet 2026», wird vom 11. Dezember bis zum 21. Februar 2027 im Museum für Kommunikation in Bern zu sehen sein. (pd/spo)