Sommerparty: Über 500 Gäste feiern in Zürich

Publiziert am 04.09.2025

Die Vermarktungsorganisationen Audienzz und NZZone haben am Donnerstag ihre Summer End Party mit über 500 Gästen aus der Medien- und Werbebranche in der Riithalle Zürich veranstaltet.

Bereits beim Eintritt tauchten die Besucher in die Szenerie ein: Bagger, Kran, Pylonen und Warnsignale sorgten für authentisches Baustellen-Feeling. Zwischen Palettenlounge und Mini-Bar wurde angestossen, gelacht und geplaudert, während die Band µThe Murphy's» für musikalische Unterhaltung sorgte.

Für die Gäste standen laut einer Mitteilung verschiedene Spiele zur Verfügung, darunter Nagelstock, Beer-Pong und eine moderne Variante von Hangman. Zusätzlich konnten sich die Besucher einen Smart Chip auf dem Fingernagel anbringen oder ein Tattoo stechen lassen. Viele Gäste nutzten die Fotobox, um den Abend festzuhalten.

Audienzz ist ein Spezialist im Digital Advertising und kombiniert Technologie- und Vermarktungs-Know-how für Werbetreibende und Publisher. Die Veranstaltung richtet sich traditionell an Kunden sowie Agentur- und Branchenvertreter. (pd/cbe)

Weitere Impressionen finden Sie hier.