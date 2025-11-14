Publiziert am 14.11.2025

Die Ausstrahlung der neuen SRF-Sitcom «Unsere kleine Botschaft» hat vor zwei Wochen begonnen, die zwei letzten Episoden werden am Freitag linear gezeigt. Die gesamte Serie ist seit dem 31. Oktober auch auf Play SRF verfügbar. Nach zwei Jahrzehnten produzierte SRF somit wieder eine Sitcom (persoenlich.com berichtete). Der Sender setzte auch auf eine Werbekampagne, um das Publikum anzusprechen.

Die bisherigen Quoten sind aber bescheiden. Durchschnittlich sahen 273’000 Zuschauende die ersten zwei Episoden bei der Ausstrahlung und sieben Tage zeitversetzt, wie SRF auf Anfrage bekannt gibt. Im Streaming wurden alle sechs Folgen bisher rund 338'000 Mal aufgerufen. Die Zahlen basieren auf Daten von Mediapulse TV Data sowie eigenen Messungen. «Bei fiktionalen Serien spielt die zeitversetzte Nutzung eine grosse Rolle, deshalb sind Quoten zur Startphase nur bedingt aussagekräftig», betont die Medienstelle.

Die Rückmeldungen, die beim Publikumsservice eingegangen sind, sind nicht nur positiv. «Die Serie polarisiert und nicht alle Erwartungen der Zuschauerinnen und Zuschauer konnten erfüllt werden», schreibt die Medienstelle weiter. Ein Teil der Zuschauenden finde die Serie nicht lustig, beschreibt SRF. Auf Social Media sei die Resonanz positiver.

Ob die Serie für eine zweite Staffel erneuert wird, hat SRF noch nicht entschieden. Das werde nach Abschluss der Gesamtauswertung geprüft. (spo)