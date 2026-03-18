Oscars: Verleihung mit tieferem Zuschauerinteresse

Publiziert am 18.03.2026

Die Zahl der US-Zuschauerinnen und -Zuschauer, die die Oscar-Verleihung am Sonntag live verfolgt haben, ist im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent zurückgegangen. 17,9 Millionen Menschen haben die Verleihung der Hollywood-Auszeichnungen verfolgt. Diese Zahl umfasst die Zuschauer des Fernsehsenders ABC und der Streaming-Plattform Hulu, die beide zu Disney gehören, wie aus einer Mitteilung von Dienstag hervorging.

An der 98. Oscar-Gala wurde der politische Film «One Battle After Another» von Paul Thomas Anderson ausgezeichnet und das Publikum mit musikalischen Einlagen unterhalten aus dem Netflix-Phänomen «KPop Demon Hunters» sowie aus «Sinners», Ryan Cooglers dämonischer Ausflug in den afroamerikanischen Blues. Michael B. Jordan, der in diesem Film die Zwillingsbrüder Smoke und Stack verkörperte, gewann den Oscar als bester Hauptdarsteller (persoenlich.com berichtete).

Allgemeiner Trend

Die Oscar-Verleihung, die früher regelmässig 40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Bildschirme lockte, verzeichnete 2021 – ein Jahr, das von der Covid-19-Pandemie geprägt war – einen Rückgang der Zuschauerzahlen auf 10,4 Millionen. Seitdem hatte sich die Zahl eigentlich wieder erholt. Im Jahr 2025 erreichte die Verleihung dank Streaming-Diensten, die über Computer und Smartphones zugänglich sind, zusätzlich ein breiteres Publikum.

Der in diesem Jahr verzeichnete Rückgang reiht sich in den Trend ein, der auch bei anderen Preisverleihungen wie den Golden Globes und den Grammy Awards zu beobachten war, die beide einen ähnlichen Rückgang ihrer Zuschauerzahlen verzeichneten.

Die Übertragung am Sonntag hatte zudem mit der Konkurrenz durch Sportveranstaltungen zu kämpfen, insbesondere dem Halbfinale der World Baseball Classic, in dem die USA die Dominikanische Republik besiegten. Die Oscars, die die Hollywood-Preisverleihungssaison abschliessen, werden ab 2029 exklusiv auf YouTube übertragen. (sda/afp/spo)