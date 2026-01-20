ESC: Veronica Fusaro vertritt Schweiz in Wien

Publiziert am 20.01.2026

Mit ihrer markanten Stimme und einem nachhallenden Sound gehöre Veronica Fusaro «zu den spannendsten Stimmen des Schweizer Alternative Pop», heisst es in einer Mitteilung von Schweizer Radio und Fernsehen SRF vom Dienstag weiter.

Ihre Musik verbinde Pop mit Soul- und Rock-Einflüssen und lebe «von grosser emotionaler Tiefe sowie authentischem Storytelling». Und als Tochter einer Schweizer Mutter und eines italienischen Vaters fliessen laut SRF kulturelle Vielfalt und persönliche Erfahrungen wie selbstverständlich in Fusaros Songs ein.

«Die Schweiz am ESC vertreten zu dürfen, fühlt sich für mich wie ein grosses Vertrauensgeschenk an. Ich möchte diese Bühne nutzen, um meine Musik ehrlich und ohne Maske zu zeigen», wird Veronica Fusaro von SRF zitiert. Und weiter: «Der ESC bringt Menschen, Kulturen und Musik auf einzigartige Weise zusammen. Teil davon zu sein und meine Songs in diesem internationalen Umfeld zu präsentieren, bedeutet mir unglaublich viel.»

Schon 2016 «Best Talent» bei SRF 3

Bereits 2016 wurde die Thunerin von SRF 3 als «Best Talent» ausgezeichnet. Seither spielte sie über 500 Konzerte im In- und Ausland und stand auf renommierten Bühnen und Festivals wie dem Glastonbury Festival, dem Montreux Jazz Festival und dem Gurtenfestival, wie SRF weiter schreibt.

493 Songs wurden demnach von Musikerinnen und Musikern für die Schweizer Teilnahme am ESC 2026 eingereicht. Eine internationale Publikums- und Fachjury bestimmte den Beitrag in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Der Song, mit dem Veronica Fusaro am ESC auftritt, wird am 11. März bekannt gegeben.

Für die visuelle und künstlerische Umsetzung von Fusaros ESC-Auftritt zeichnet Fredrik «Benke» Rydman verantwortlich. Der Kreativdirektor zählt laut SRF zu den erfolgreichsten Kreativen in der Geschichte des Eurovision Song Contest: Er gewann den Wettbewerb unter anderem mit Måns Zelmerlöw für Schweden 2015 und mit Nemo für die Schweiz 2024.

Die Halbfinals des 70. Eurovision Song Contest werden am 12. und 14. Mai auf SRF 2, das Finale am 16. Mai live aus der Wiener Stadthalle auf SRF 1 übertragen. In diesem Jahr treffen Künstlerinnen und Künstler aus 35 Ländern aufeinander. Mit über 170 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit gehört der Wettbewerb laut SRF zu den grössten Fernsehereignissen der Welt. (sda/nil)