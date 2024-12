Glückskette: Vier Millionen für Kinderschutz gesammelt

Publiziert am 20.12.2024

Die nationale Spendenaktion «Zusammen gegen Gewalt an Kindern in der Schweiz und weltweit» hat vom 16. bis 20. Dezember 2024 Spenden in Höhe von 4'027'424 Franken eingebracht. Die Mittel fliessen in Präventions- und Betreuungsprojekte für gewaltbetroffene Kinder im In- und Ausland.

Die fünftägige Sammelaktion wurde von allen SRG-Sendern unterstützt. Der nationale Solidaritätstag am 19. Dezember bildete den Höhepunkt, an dem in der SRF-Radiohall von 7 bis 23 Uhr Spenden entgegengenommen wurden. Neben Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und der Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch engagierten sich auch Prominente wie Walter Andreas Müller und Trauffer sowie über 100 Freiwillige am Spendentelefon, wie es in einer SRF-Mitteilung hiess.

Radio SRF 3 führte parallel die Aktion «Gib es Härz» durch, bei der Hörer gegen eine Spende Musikwünsche äussern konnten. Marc Sway eröffnete die Woche mit einem Konzert in der SRF-Livestage. Die Fernsehsendungen «Tagesschau» und «10 vor 10» berichteten über die Situation betroffener Kinder.

Die gesammelten Spenden ermöglichen in der Schweiz unter anderem die Unterstützung spezieller Einrichtungen wie Mädchen- und Frauenhäuser. International setzen Schweizer Partnerorganisationen Projekte zum Schutz gefährdeter Kinder um. Die Solidaritätsaktion wurde in allen Sprachregionen der Schweiz durchgeführt. (pd/cbe)