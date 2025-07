Kunstmuseum Bern

Von Caspar Wolf bis Ferdinand Hodler

In seiner Herbstausstellung bietet das Kunstmuseum Bern einen Einblick in seinen Bestand an Schweizer Kunst. In «Panorama Schweiz» lassen sich ab dem 15. August Werke vom späten 18. bis ins frühe 20. Jahrhundert begutachten.

Ferdinand Hodler, «Das Jungfraumassiv von Mürren aus», 1911 Öl auf Leinwand, Depositum der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bundesamt für Kultur, Gottfried Keller-Stiftung, Bern