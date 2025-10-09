Todesfall: Wanda Perdelwitz stirbt nach Velounfall

Publiziert am 09.10.2025

Die aus «Grossstadtrevier» bekannte Schauspielerin wurde nur 41 Jahre alt. Sie erlag in einem Hamburger Spital ihren Verletzungen, wie Bild.de unter Berufung auf das Umfeld der Schauspielerin berichtet.

Gemäss dem Bericht ereignete sich der Unfall bereits am 28. September im Hamburger Stadtteil Rotherbaum. Perdelwitz sei mit dem Fahrrad in die geöffnete Beifahrertür eines Transporters gekracht und habe sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen.

Bekanntheit erlangte Perdelwitz vor allem durch ihre Rolle als Polizistin Nina Sieveking in der ARD-Serie «Grossstadtrevier», die sie neun Jahre lang spielte. 2022 stieg sie aus der Serie aus. Zuletzt war sie unter anderem im ZDF-«Traumschiff» zu sehen. Die gebürtige Berlinerin stammte aus einer Künstlerfamilie und war auch als Theaterschauspielerin tätig.

Der Schauspieler Marek Erhardt, der mit ihr für «Soko Hamburg» vor der Kamera stand, sagte gegenüber Bild.de: «Ich bin fassungslos, ich habe selten eine so freundliche und fröhliche Kollegin kennengelernt.»

Wanda Perdelwitz hinterlässt einen sechsjährigen Sohn. (cbe)