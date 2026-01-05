Publiziert am 05.01.2026

«Die Solidarität in unserer Region berührt uns tief. Sie bietet auch Trost in Zeiten von Katastrophen und vielen Konflikten auf der ganzen Welt», liess sich die Präsidentin der Stiftung LZ-Weihnachtsaktion in der Mitteilung von CH Media zitieren.

Das Geld kommt hilfsbedürftigen Menschen in der Zentralschweiz zugute. Diese müssen ein Gesuch über soziale Behörden oder das Sozialamt einreichen. Bereits 3860 solche Gesuche seien eingegangen, so CH Media weiter. Diese würden nun von ehrenamtlichen Fachpersonen geprüft.

Die Luzerner Zeitung hatte die Weihnachtsaktion 1996 lanciert und seither fast 92 Millionen Franken gesammelt. Damit wurden rund 69'000 Hilfegesuche unterstützt. (sda)