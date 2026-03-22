M4music: XOXO gewinnt Nachwuchs-Hauptpreis

Publiziert am 22.03.2026

XOXO hat an der M4music Demotape Clinic des Migros-Kulturprozents den mit 5000 Franken dotierten Hauptpreis Demo of the Year und den Award in der Kategorie Rock gewonnen. Sie wurde zudem vor Ort ausgewählt, am Greenfield Festival eine Show zu spielen.

Das «Demo of the Year» gehe an einen Song, der in Bezug auf seine Qualität keine Fragen offenlasse, begründet die Jury laut Mitteilung ihren Entscheid. Und weiter: «Ein Track, der es versteht, von der ersten Sekunde an die volle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und zu keinem Zeitpunkt an Dynamik einzubüssen. Die Auszeichnung geht an eine Band, der wir eine grosse Karriere voraussagen.»

Unter dem Motto «entdecken, vernetzen, fördern» brachte das zweitägige Festival erneut aufstrebende Künstler und Künstlerinnen, Branchenprofis und Musikinteressierte zusammen, wie es weiter hiess.

«Viele aufstrebende Acts präsentieren bei M4music zum ersten Mal ihre Musik in einem nationalen und professionellen Umfeld. Diese Momente sind entscheidend - hier entstehen Kontakte, die Karrieren prägen», wird Festivalgründer und -leiter Philipp Schnyder zitiert. Das Festival schaffe genau diesen Raum zwischen Entdeckung und nächstem Entwicklungsschritt.

Die M4music Demotape Clinic gilt als wichtige Plattform für aufstrebende Schweizer Künstler und Künstlerinnen. Jedes Jahr würden hier neue Acts entdeckt, diskutiert und ausgezeichnet, hiess es in der Mitteilung von Migros-Kulturprozent weiter. Nicht selten sei dies ein erster Schritt in Richtung professionelle Musikkarriere. (sda/spo)