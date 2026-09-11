Heads for Brands: Zehn Jahre am Zürichsee gefeiert

Publiziert am 11.09.2026

Der Anlass fand am 2. September unter dem Motto «Cheers to 10 Years» statt und umfasste Apéro, Dinner sowie einen Auftritt von Mentalist Dekay. Auf ein umfangreiches Rahmenprogramm wurde verzichtet, um Raum für Gespräche zwischen den Gästen zu lassen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Zentrum des Abends standen laut Heads for Brands nicht Rückblicke auf einzelne Erfolge, sondern der persönliche Austausch mit Kunden und Wegbegleitern der vergangenen zehn Jahre. Die Stimmung habe an ein Klassentreffen innerhalb der Branche erinnert.

Die 2016 von Nadine Leuenberger gegründete, auf Brands, Retail und Detailhandel spezialisierte Personalberatung ist seit 2018 im gesamten DACH-Raum tätig und begleitet laut eigenen Angaben Unternehmen bei der Besetzung von Managementpositionen sowie Funktionen auf C-Level- und Board-Ebene. Das Unternehmen setzt nach eigener Darstellung auf digitale Prozesse sowie «KI gestützte Arbeitsinstrumente». (pd/cbe)