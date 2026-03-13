Tonspur: Zeitlupe lanciert Podcast mit Röbi Koller

Publiziert am 13.03.2026

Das Magazin Zeitlupe lanciert mit «Tonspur» einen neuen Podcast. Moderiert wird er vom ehemaligen SRF-Moderator Röbi Koller. Die erste Folge ist ab sofort verfügbar.

Unter dem Claim «Menschen und ihre Musik» spricht Röbi Koller während einer Stunde mit Gästen über ihr Leben, ihre Leidenschaften und ihre Lieblingsmusik. Die Gäste wählen fünf prägende Musikstücke aus; Koller bringt seinerseits Songs mit, die er mit seinem Gegenüber verbindet. Erster Gast ist Thomas Bucheli, der scheidende Redaktionsleiter von «SRF Meteo». Die zweite Folge ist mit Gülsha Adilji angekündigt, Kolumnistin, Komikerin und Podcasterin («Zivadiliring»).

«Tonspur» erscheint zehnmal jährlich, jeweils gleichzeitig zur Printausgabe der Zeitlupe. Der Podcast ist über Spotify, Apple Podcasts sowie die Website zeitlupe.ch abrufbar. (pd/cbe)