Publiziert am 09.11.2026

Family hat den Etat von Suchard Express gewonnen. Die Agentur mit Sitz in Uster ist neue Leadagentur der Marke, wie sie am Montag mitteilte. Sie übernimmt die strategische und kommunikative Weiterentwicklung von Suchard Express und begleitet die zentralen Marketing- und Kommunikationsaktivitäten. Die Marke gehört gemäss suchardexpress.ch seit 2024 zur Krüger-Gruppe.

Nach Angaben der Agentur ist Suchard Express vielen aus der Kindheit bekannt, im Alltag aber wenig präsent. Nun soll die Marke landesweit für eine breitere Zielgruppe neu positioniert werden. Dafür entwickelt Family eine Kampagnenplattform. Dazu kommen digitale Aktivierungen, Erlebnisangebote für Konsumentinnen und Konsumenten sowie Massnahmen am Verkaufspunkt. Erste Arbeiten sollen im ersten Quartal 2027 zu sehen sein.

Zu den Kunden von Family gehören unter anderem Swissmilk, KPT, Mövenpick, 20 Minuten und der Fonds für Verkehrssicherheit. (pd/nil)