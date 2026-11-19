Publiziert am 19.11.2026

Coop unterlegt seinen Weihnachtsfilm je nach Sprachregion mit unterschiedlicher Musik. Die Bilder sind identisch, nur der Song wechselt. In der Deutschschweiz sind «The Look» von Roxette, «Ti Amo» von Umberto Tozzi und «I Want to Know What Love Is» von Foreigner zu hören. Zudem gibt es eine Fassung mit «For Me Formidable» von Charles Aznavour. Die Kampagne verantwortet TBWA\Zürich, produziert hat den Film Stories, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Googly Eyes kommen wie im Vorjahr zum Einsatz. Damals stand eine Erbslidose im Zentrum des Spots (persoenlich.com berichtete). Das Motto lautet nun «Für weihnachtliche Augenblicke». Auf den Plakaten bekommen zudem Zimtsterne und eine Ananas Augen.

Der Film läuft ab Mitte November im Fernsehen, im Kino und online. Dazu kommen Printsujets, digitale Aussenwerbung, Social Media und Werbemittel in den Filialen bis hin zur Tragtasche. (pd/nil)