TBWA\Zürich: Betty Bossi will Gen Z ansprechen

Publiziert am 12.11.2025

Der von der Produktionsfirma C-Films realisierte Film erzählt die Entstehungsgeschichte der Marke und porträtiert Emmi Creola-Maag, die in den 1950er-Jahren zur «Köchin der Nation» wurde und damit eine Schweizer Kultmarke schuf. TBWA\Zürich hat eine begleitende Plattform entwickelt, die sich vor allem an die Generationen Y und Z richtet, teilt die Agentur mit.

Unter dem Claim «Mach, was dir schmeckt» positioniert sich Betty Bossy mit Fokus auf Selbstbestimmung und Mut zum Ausprobieren. Die Kampagne soll die Zielgruppe dazu aufrufen, nach dem eigenen Gusto zu leben – in der Küche wie im Alltag. Betty Bossi will sich damit als Marke präsentieren, die für eigenständige Entscheidungen und die Lust am Experimentieren steht.

Die mehrphasige Kampagne umfasst Online-Videos, Social-Media-Massnahmen, Anzeigen, Digital-Out-of-Home-Sujets sowie einen 40-sekündigen Kinospot. Regie führte Hannah Dobertin, für den Sound ist die Rapperin Gigi Malua verantwortlich. Die Kampagne setzt auf eine dynamische Bildsprache und einen modernen Ton. Sie läuft ab Mitte November schweizweit. (pd/spo)