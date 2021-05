TBWA\Zürich: Coop läutet die Grill-Saison mit einem Zischen ein

Seit eh und je steht in der Schweiz «tsch tsch» für den Kick-off der Grillsaison. Deswegen fokussiert sich die diesjährige Kampagne für Coop auch ausschliesslich auf das Zischen von Grilladen auf dem Feuer und der Geräuschkulisse drum herum. Für Coop ein aufregender und neuer Ansatz die Welt des klassischen Storytellings zu verlassen und auf kreative und unterhaltsame Weise ganz auf den ikonischen Charakter ihrer Grill Trademark zu setzen, wie es in einer Mitteilung heisst

Der Spot, kreiert von TBWA\Zürich in Kooperation mit Rosas & Co, basiert auf einem Song, exklusiv produziert von HitMill, rund um das Knistern des Grills und das uns allen bekannte «tsch tsch». Gemeinsam mit den Regisseuren von Helvetica entstand eine Art experimenteller Musik-Food-Spot, in dem die Geräusche von Kulinarik, Handlungen und Menschen, rund um den Grill, zu Instrumenten werden und unseren Ohrwurm tragen. So wird jeder Grillmoment nicht nur zum Gaumen-, sondern auch zum Ohrenschmaus.

«Wir bewegen uns hier visuell durch eine beeindruckende, dynamisch gestaltete Welt der Kulinarik, mit all dem, was zu einem perfekten Grillabend dazu gehört», heisst es in der Mitteilung weiter.

Nicht nur im TV wird der Spot zu sehen sein, sondern auch in verschiedenen Längen in Online-Werbemitteln sowie auf diversen DOOH-Flächen. Ein passender Radiospot unterstreicht zudem diese Kampagne rund um den Grill, die das wohl bekannteste Geräusch des Sommers auf artistische Weise zelebriert.

