House of Influence: Creators werben für die Zürcher ÖV-App

Publiziert am 11.11.2026

Entwickelt hat die Kampagne die Zürcher Agentur House of Influence. Ausgewählt wurden drei Creators aus den Bereichen Lifestyle, Fashion und Sport. Laut Mitteilung fiel die Wahl auf Instagram und TikTok, weil sich die Zielgruppe dort besonders natürlich ansprechen lasse.

In Reels und TikToks bauten die drei die App in ihren Alltag ein. @elemathys besuchte Cafés und weitere Orte rund um Zürich. @carinadezwerg machte eine Tour durch Zürcher Brockenhäuser. @nicilanz nahm sein Publikum auf einen Ausflug mit unbekanntem Ziel mit und zeigte dabei die Check-in/Check-out-Funktion sowie die Fahrplanabfrage.

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Die Social-Media-Kampagne startete im September. Nach einer dreiwöchigen organischen Phase wurden die Inhalte während knapp vier Wochen mit bezahlten Anzeigen auf Meta verlängert. Insgesamt kamen die Beiträge laut Agentur auf 3,4 Millionen Impressionen. Wie sich diese auf die organische und die bezahlte Phase verteilen, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Angaben zu App-Downloads oder zur Nutzung fehlen ebenfalls. Ergänzend wurde eine Influencerin in eine begleitende Plakatkampagne im Kanton Zürich eingebunden.

«Den öffentlichen Verkehr bringen wir im ZVV schon den Kleinsten näher, beispielsweise mit unseren Angeboten für Schulen und Familien», lässt sich Simone Scherberger, Leiterin Geschäftsfeld Junioren & Senioren beim ZVV, in der Mitteilung zitieren. Nun habe man die App bei jungen Erwachsenen positionieren wollen, «und zwar dort, wo die Zielgruppe viel Zeit verbringt».

House of Influence wurde 2017 gegründet und hat ihren Sitz beim Zürcher Hauptbahnhof. Die Agentur arbeitet unter anderem für Migros, Helvetia, Swiss und Mercedes-Benz. Zudem veranstaltet sie den Social Media Summit in Engelberg und seit 2025 eine Konferenz zum Einsatz von KI im Marketing. (pd/cbe)