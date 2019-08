Der bekannte Werber Daniel Matter eine Recruiting Firma für Kommunikationsfachleute mit dem Namen «Talent Matters» gegründet. Der Name sei Programm, so der bekannte Ex-Werber. Mit seinem neuen Unternehmen versuche er im Auftrag seiner Mandanten Talente der Kommunikationsbranche zu suchen und auch zu finden. Dies sowohl in der klassischen Werbung wie auch im digitalen Geschäft. Matter stützt sich dabei vor allem auf sein Netzwerk ab.







Nach 35 Jahren als aktiver Werber, als Agenturgründer, -inhaber und -leiter habe er «zahlreiche Erfolgsstorys begleiten und Karrieren fördern können». Dabei habe er festgestellt, dass die meisten Headhunter bloss auf das rein theoretische Anforderungsprofil der Auftraggeber und die Vorstellungen und Wünsche der Kandidaten eingehen würden. Manche wüssten dabei noch nicht einmal, was der Job genau bedeutet, weil sie ihn selber nie gemacht hätten oder nicht in der Branche tätig waren. Auf der neuen Website findet sich zudem ein Stellenportal.

Mehrwert schaffen