Andy Was Right / Sir Mary: Das Klima kommt auf die Speisekarte

Ab dem 29. August feiert die Stadt Zürich nachhaltiges Essen. Für die diesjährige Klima-Kampagne des Gesundheits- und Umweltdepartements haben die Agenturen Andy Was Right und Sir Mary einen aktivierenden Ansatz mit Movement-Charakter entworfen.

Neben Plakaten und weiteren klassischen Werbemitteln wurden über 100 Restaurants aus der Stadt gewonnen – unter anderem Wiesner Gastronomie, die Péclard-Betriebe, die städtischen Betriebe, Neue Taverne aber auch die Szenelokale wie Kle und SO Pizza. Die Restaurants führen spezielle klimafreundliche Menüs, Spitzenköchinnen und -köche geben kulinarische Tipps, und auch an diversen Events heisst es «Klima à la carte». So auch am Festival Food Zurich. Die Bevölkerung wird so auf positive Art für das Thema nachhaltige Ernährung sensibilisiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Eine Botschaft kommt dann besonders gut an, wenn sie nicht nur gehört, sondern auch gelebt wird. Deshalb war für uns klar, dass wir die Zürcherinnen und Zürcher selbst ins Zentrum der Kampagne rücken möchten», erklärt Roger Hämmerli, Managing Partner von Andy Was Right. Die Suche nach Unterstützenden habe sich erfreulich einfach gestaltet. «Wir wollten von Beginn an eine Aktion schaffen, die nicht nur auf Werbekanälen spielt, sondern in Zürich omnipräsent ist. Dass nun über 100 Restaurants und unzählige weitere Supportende an der Aktion teilnehmen, freut uns enorm», wird Daniel Zuberbühler, Founder & Managing Partner von Sir Mary, zitiert.

Während des Kampagnenzeitraums produziert Andy Was Right laufend Inhalte, die auf den digitalen Kanälen der Stadt und der Partner publiziert werden. «Die Aktion wird so nicht nur beworben, sondern auch dokumentiert. Auch hier soll Zürich der Star sein», sagt Hämmerli.

«Die Gastroszene in Zürich ist vielfältig und es gibt bereits viele gute Initiativen. Dass ‹Klima à la carte› auf so grosses Interesse bei den Betrieben stösst, ebnet den Weg für eine Zusammenarbeit, die über die Aktion hinausgeht», sagt Claudia Naegeli, Co-Leiterin Kommunikation beim Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich. «Klima à la carte» läuft vom 29. August bis zum 30. September. Weitere Informationen und die Liste der beteiligten Restaurants gibt es auf zuerich-co2.ch. (pd/cbe)