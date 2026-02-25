Publiziert am 25.02.2026

Die Kampagne, die im Februar lanciert wurde, ist die erste seit der Ankündigung der Ex-Libris-Läden. Unter dem Claim «Lebenszeit ist Lesezeit» soll die Magie des Lesens zelebriert und zugleich ein klares Zeichen nach der angekündigten Schliessung der stationären Ex-Libris-Filialen gesetzt werden: Das Unternehmen positioniert sich weiterhin als führender Online-Buchhändler der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung. Mit über acht Millionen verfügbaren Titeln unterstreicht Ex Libris seine Marktführerschaft im Schweizer Online-Buchhandel.

Gemeinsam mit der Zürcher Agentur Freundliche Grüsse entstand eine Frühjahrskampagne, die Leserinnen und Leser dazu einlädt, vermeintlich verlorene Alltagsmomente in wertvolle Lesezeit zu verwandeln – sei es im Zug, in der Warteschlange oder in der Mittagspause. Es ist die erste Zusammenarbeit zwischen Ex Libris und Freundliche Grüsse.

Visuell setzt die Kampagne auf eine emotionale Bildsprache und prägnante Headlines, die kleine, persönliche Geschichten rund ums Lesen erzählen. Im Mittelpunkt stehen dabei stets die Leserinnen und Leser selbst – und die Botschaft, dass bei Ex Libris jede und jeder das passende Buch findet.

Die Kampagne wird ab Februar im deutschsprachigen Teil der Schweiz online und offline ausgespielt. Neben Digital-out-of-Home-Werbung liegt ein Schwerpunkt auf Social Media. Mit dem neuen Auftritt will Ex Libris nicht nur die Freude am Lesen feiern, sondern auch deutlich machen, dass Kundinnen und Kunden weiterhin bequem beim führenden Online-Buchhändler der Schweiz einkaufen können. (pd/spo)