Publiziert am 08.05.2026

Den Auftakt macht am Montag der neue «20 Minuten ADC Empfang» bei der TX Group. Am Dienstag jurieren die Mitglieder die ADC Awards 2026 und vergeben Shortlist und Bronze in 22 Kategorien. Neu nehmen in den Jurygruppen auch Gastjurorinnen und Gastjuroren teil.

Am Mittwoch entscheidet die Goldjury über Silber, Gold, Evergreen, Grand Prix, den neuen ADCCDA und den «Student of the Year». Am Abend folgt von 18 bis 20 Uhr die «Open Night», die laut Veranstalter offen und kostenlos ist.

Der Donnerstag steht im Zeichen von Keynotes, Panels, Coaching und Workshops, unter anderem mit Maurice de Mauriac und Designer Julian Zigerli. Parallel läuft ein Strategie-Stream zum Thema KI, am Abend ist eine Party angesetzt.

Am Freitag stehen weitere Keynotes, ein Workshop und eine VR-Ausstellung auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr werden die Jubiläumsawards und der 20-Minuten-Publikumspreis vergeben; moderiert wird der Anlass von Christa Rigozzi.

Zum Abschluss findet am Samstag ein Jubiläumsfest im gesamten Kraftwerk statt. Geplant sind Live-Musik, Gespräche, Tanz und eine Party ab 23 Uhr.

Tickets und ausführliches Programm unter adc.ch. (pd/cbe)