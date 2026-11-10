Publiziert am 10.11.2026

Lidl Schweiz hat seine diesjährige Weihnachtskampagne gestartet. Im Mittelpunkt steht die Figur «Nico der Nussknacker». Sie soll laut Mitteilung dazu einladen, Genuss neu zu entdecken. Die internationale Kampagne wird allen 32 Ländern mit Lidl-Filialen ausgerollt. Auf Anfrage konnte die Medienstelle keine Angaben zu den beteiligten Agenturen machen.

Neben einem Weihnachtsfilm läuft die Kampagne online, auf Social Media, in der Aussenwerbung, am Verkaufspunkt sowie in Food- und Spielwarenmagazinen. Zudem gibt es ein Gewinnspiel und einen Adventskalender mit Angeboten. (pd/spo)