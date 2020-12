Trotz winterlichen Temperaturen ist in diesen Tagen ein Werbespot vom Grillvertreiber Big Green Egg Schweiz am TV zu sehen. Das Unternehmen ist der neuste Kunde der Performance-Agentur AdManufaktur. Es ist das erste Mal europaweit, dass das Big Green Egg in einem TV-Werbespot zu sehen ist. Die crossmediale Performance-Kampagne läuft bis zum 20. Dezember und soll die Marke einem breiten Publikum bekannt machen, wie es in der Mitteilung heisst.

Weshalb sie gerade zum Winterbeginn Werbung fürs Grillen schalten, erklärt John Daly, CEO von Big Green Egg Schweiz: «Unsere Winter werden insgesamt immer wärmer, die Leute grillen deshalb vermehrt auch im Winter. Unser Big Green Egg mit seiner Wärmebeständigkeit und Wetterfestigkeit ist dafür perfekt».

Realisiert wurde der TV-Spot von der Storytelling-Spezialistin Corpmedia. Die Kampagne kombiniere emotionale Bilder mit Performance-Elementen, heisst es weiter. Die AdManufaktur setzt dabei Brandformance TV ein, wodurch die unmittelbare Auswirkung des TV-Spots auf die Webseitenbesuche gemessen werden kann. Gleichzeitig werden in der Kampagne Native Ads von Goldbach und IAB Werbemittel eingesetzt. (pd/wid)