Publiziert am 28.04.2025

Das Projekt entstand im Rahmen eines Rebrandings, das von Wieden+Kennedy konzipiert wurde. Die visuelle Umsetzung des Claims «For the Love of Riding» stand im Mittelpunkt der Arbeit. Entstanden sein ein «Film, der sich wie eine poetische Liebeserklärung an das Radfahren anfühlt», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Der in Zürich gedrehte Film zeigt das Radfahren aus der Perspektive der Fahrer. Die ergänzende Bildwelt wurde von Fotograf Cyrill Matter umgesetzt.

Die beiden Kreativteams verantworteten den gesamten Prozess gemeinsam – von der Konzeption über das Filmskript bis zum finalen Edit. Laut Yannis Petrone, Regisseur und Mitgründer von TYMA, sollte nicht nur ein Produkt inszeniert, sondern ein Gefühl vermittelt werden. Die Zusammenarbeit der beiden Produktionsfirmen basierte auf einer bereits bestehenden freundschaftlichen Verbindung. (pd/nil)