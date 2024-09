Publiziert am 09.09.2024

Weil Geld im Leben bekanntlich fast immer und überall eine Rolle spielt, hat der Umgang mit den Finanzen entsprechend weitreichende Folgen. Diese gehen über den Kontostand und die sich daraus ergebenden finanziellen Möglichkeiten hinaus: Wer seine Finanzen geregelt hat, dabei Bescheid weiss und auch für Unvorhergesehenes gewappnet ist, lebt ganz allgemein besser, heisst es in einer Mitteilung.

Wie sich dies auf Alltag und Lebensqualität auswirkt, steht im Mittelpunkt der neuen Imagekampagne der Bank Cler, für die wiederum die Stammagentur Neu Creative Agency verantwortlich ist. Vier Filme und eine Langversion, die in TV, Kino, online und in verschiedenen Formaten über weitere Kanäle laufen, zeigen zum Auftakt der Kampagne, wie vielseitig Menschen von finanziellem Wohlbefinden profitieren. Produziert hat die Filme Czar, Regie führte Kai Schonrath.

Die bereits seit sieben Jahren bespielte Kommunikationsplattform «Zeit, über Geld zu reden» der Bank Cler bekommt mit dem neuen Fokusthema ein weiteres Kapitel, welches mit fortlaufendem Storytelling und ganzheitlicher Aktivierung entlang der Customer Journey Bekanntheit und Differenzierung der Marke weiter steigern soll. Mit der Kampagne besetzt die Bank Cler ein Thema, über welches sie die Haltung «Zeit, über Geld zu reden» mit einer Nutzenbotschaft verbindet. Die Angebotskommunikation kann unter diesem überdachenden Versprechen integriert werden, was die Relevanz für die Zielgruppen weiter steigern soll.

Zu «Financial Wellbeing» gibt es eine ganze Reihe von Forschungsarbeiten, die unter anderem zeigen: Für finanzielles Wohlbefinden ist nicht primär die Höhe des Kontostands verantwortlich, sondern wie man mit seinem Geld umgeht. Den einfachen Anfang macht dabei die allen offenstehende, ganzheitliche und kostenfreie Erstberatung der Bank Cler, zu der die Kampagne alle einlädt. In einem nächsten Schritt profitieren Kundinnen und Kunden der Bank Cler von der Palette an Produkten und Services, die allen Menschen den kompetenteren, transparenteren und bewussteren Umgang mit ihrem Geld ermöglichen. Entsprechenden Massnahmen für diese Produkte werden sie in den Kontext der Gesamtkampagne stellen und die Imagekommunikation stärken beziehungsweise von ihr profitieren. (pd/cbe)