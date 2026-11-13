Wichtel Finn hatte 2017 seinen ersten Auftritt in der Weihnachtskampagne der Migros. Seit 2023 begleitet er jedes Jahr das Festtagsmarketing des orangen Riesen. Das Publikum hat unter anderem verfolgt, wie er sich verliebt hat und wie er Vater wurde. Am Freitag hat der Detailhändler seinen neusten Spot auf Social Media veröffentlicht.

Im Film spielt das kleine Fabelwesen, das in der Filiale lebt, Verstecken mit seiner Tochter. Das Wichtekind findet Zuflucht in einer Panettone-Schachtel. Aber kaum ist es drin, nimmt ein Kunde den Panettone aus dem Regal und legt ihn in seinen Einkaufswagen. Für Finn beginnt eine Aufholjagd, um seinen Nachwuchs zurückzuholen, bevor der Kunde seinen Einkauf bezahlt und nach Hause bringt.

«Hinter dem actionreichen Abenteuer steckt eine einfache Botschaft, die gerade in der Weihnachtszeit besonders wichtig ist: Unsere Liebsten sind das grösste Geschenk. Passen wir aufeinander auf», schreibt Migros-Marketing-Chef Rémy Müller auf Instagram. Die Kampagne wurde von der Agentur Wirz in Zusammenarbeit mit Migros entwickelt. An der Umsetzung waren Passion Pictures, Stories und Jingle Jungle beteiligt.

Über die Jahre habe sich die Technik entwickelt, sagte Livio Dainese, Co-Chef von Wirz, im Juli in einem Interview (persoenlich.com berichtete). «Wir animieren mittlerweile den Migros-Weihnachtswichtel Finn auch mit KI», erklärte er.