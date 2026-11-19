Publiziert am 19.11.2026

An der Effie Award Night 2026 sind am Donnerstagabend vier Kampagnen mit Gold ausgezeichnet worden, 20 mit Silber und 15 mit Bronze. Die Award Show fand erstmals im Arena Cinema Sihlcity in Zürich statt. Durch den Abend führte Cedric Schild.

Den Grand Effie erhielten Schweiz Tourismus und die Wirz Group. Sie gewannen in der Kategorie «Sustained Success» mit der Kampagne «Wenn die Schweiz der Star ist – Wie eine Markenplattform über fünf Jahre stärker, effizienter und wirksamer wurde». Fünf Jahre lang hatte Schweiz Tourismus mit Roger Federer geworben. Im Fokus standen unter anderem Rundreisen, Zugreisen, der Herbst und längere Aufenthalte. In dieser Zeit verzeichnete die Schweizer Hotellerie drei Rekordjahre in Folge.

«Über fünf Jahre hinweg blieb eine starke kreative Leitidee erkennbar, die gleichzeitig Jahr für Jahr an neue Herausforderungen und Ziele angepasst wurde», begründeten Lara Jelinski (dentsu) und Daniel Fischer (DF Strategic Communications) den Entscheid. Die beiden präsidierten die Effie-Jury gemeinsam. «Grosse Wirkung entsteht manchmal nicht, indem man jedes Jahr etwas völlig Neues erfindet. Sie entsteht auch dadurch, dass man an einer richtig guten Idee festhält.»

Die achtköpfige Grand Jury wählte den Sieger aus den vier Gold-Kampagnen. Zwei davon gingen an McDonald’s Switzerland und TBWA Switzerland für «Das schweizerischste Duell des Jahres: McRaclette vs McFondue», und zwar in zwei verschiedenen Kategorien. Ein weiteres Gold erhielten die Migros Supermarkt AG und thjnk Zürich für ihre Ortsschilder-Kampagne.

Die Effies zeichnen Kampagnen aus, die ihre Ziele nachweislich erreicht haben. In der ersten Jurierungsrunde im Juli prüften rund 60 Fachleute die Eingaben, 50 Kampagnen kamen in die zweite Runde.

Der Agenturverband Leading Swiss Agencies (LSA) verleiht die Effie Awards Switzerland seit 1985. Sie finden alle zwei Jahre statt, jeweils in den geraden Jahren. Bewertet werden Massnahmen aus den beiden Vorjahren. Für die diesjährige Ausgabe waren deshalb Kampagnen zugelassen, die zwischen Anfang 2024 und Ende 2025 in der Schweiz liefen. Die nächsten Effies werden 2028 vergeben. Alle Gewinnerkampagnen sind auf effie.ch aufgeführt.