Karin Estermann: «Irgendwann wurde es mir in Luzern zu eng»

Eigentlich findet Karin Estermann das Thema Frauen in Führungspositionen langweilig, im ADC-Podcast spricht sie trotzdem darüber. Die aktuelle Ausgabe ist ein kurzweiliges Interview mit einer Bauerntochter aus der Innerschweiz, die sich in Zürich ihren grossen Traum erfüllte und heute Mitinhaberin und Executive Creative Director ihrer eigenen LSA-Agentur inmitten des Industriequartiers ist.

Karin Estermann ist in der Nähe von Luzern aufgewachsen. Während ihrer Kantonsschulzeit spielte sie Volleyball und wurde dabei mehrfache Schweizer Meisterin und U20-Nationalspielerin. Anschliessend besuchte sie die Kunstschule Luzern und absolvierte Praktika bei zwei mittelgrossen Werbeagenturen in London. Zurück in der Schweiz arbeitete sie bei der Luzerner Agentur Ottiger & Partner, bevor sie nach Zürich wechselte, wo sie bei TBWA, Euro RSCG und als Freelancerin tätig war. Viele Jahre war sie bei Spillmann/Felser/Leo Burnett, wo sie mit Branchengrössen wie Martin Spillmann, Peter Felser, Dana Wirz, Pablo Schenke, Johannes Raggio oder Peter Brönnimann zusammenarbeitete. Dabei war sie an vielen erfolgreichen Kampagnen für Schweiz Tourismus, Franz Carl Weber oder Mammut beteiligt. Seit bald zehn Jahren ist sie zusammen mit Dominik Stibal Mitbesitzerin und Kreativchefin von Iundf im Zürcher Kreis 5.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.