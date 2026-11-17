Publiziert am 17.11.2026

Galaxus hat eine Weihnachtskampagne mit dem Plüschtier Fufu lanciert. Die Figur ist seit Montag in drei Spots zu sehen. Diese laufen im Fernsehen, im Kino sowie online und auf Social Media in der Deutsch- und Westschweiz zu sehen, wie Galaxus mitteilt.

Fufu hat grosse Kulleraugen und weiches Fell und gleicht damit dem Maskottchen vieler Weihnachtswerbungen. Die Spots beginnen mit einer emotionalen Sequenz und von einer melancholischen Musik. Dieses Muster greift Galaxus bewusst auf: Die Spots der Online-Händlerin geben vor, ernst gemeinte Werbung zu sein, bevor sie mit einen ironischen Twist enden. So auch hier. In den Spots sorgt die Figur laut Mitteilung nicht für festliche Stimmung, sondern für Angst, Chaos und Streit unter dem Weihnachtsbaum. Galaxus will sich nach eigenen Angaben von der kitschigen Kommerzialisierung festtäglicher Emotionen abgrenzen, wie sie in der Weihnachtswerbung üblich sei.







Fufu erscheint während der gesamten Vorweihnachtszeit auch an anderen Orten bei Galaxus: im Newsletter, als Bastelvorlage in der Paketbeilage und in Beiträgen im Galaxus-Magazin. (pd/spo)