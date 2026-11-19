Publiziert am 19.11.2026

Gorilla Schweiz, früher Schtifti Foundation, lanciert mit «Be Real» eine Kampagne zur mentalen Gesundheit von Jugendlichen. Kern sind sechs Kurzfilme. Die Storyboards dafür haben sechs junge Botschafterinnen und Botschafter von Gorilla zusammen mit dem Filmemacher und Medienpädagogen Manuel Berger entwickelt. Bei der Produktion haben sie ebenfalls mitgewirkt. Die Filme tragen Titel wie «Mehr im Moment», «Mehr Real Talk» oder «Mehr Zusammen». Partner sind die Initiative «Wie geht’s dir?» und Gesundheitsförderung Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. Pro Juventute und die Stiftung Sanitas Krankenversicherung unterstützen das Projekt.

Die Bildsprache stammt von Creative Director Marco Donada (Donada Art Direction). Er hat aus über 350 Collage-Elementen sieben Bildwelten zusammengestellt. Animation und Bildbearbeitung übernahmen Auszubildende der Firma Detail. Zur Kampagne gehören zudem Schulhausplakate, Smartphone-Wallpaper, ein Kartenset und kostenloses Unterrichtsmaterial. In Workshops an Schulen verbinden die Botschafterinnen und Botschafter Freestyle-Sport mit den Inhalten von «Be Real». Der Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz (DOJ) und die Schweizer Jugendherbergen helfen bei der Verbreitung.

Gorilla begründet die Kampagne mit dem Nationalen Gesundheitsbericht 2025 des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan). Demnach berichteten 47 Prozent der 11- bis 15-Jährigen im Jahr 2022 über mindestens zwei wiederkehrende oder chronische psychoaffektive Beschwerden, etwa Ängstlichkeit oder Einschlafprobleme. Trotzdem stellt die Kampagne nach Angaben von Gorilla nicht die Probleme in den Vordergrund, sondern persönliche Ressourcen und Beziehungen.

Mit «Be Real» knüpft Gorilla an den Kurzfilm «Don’t Grow Up! #GrowStrong» an. Daran hatten 57 Jugendliche mitgewirkt. Der Film griff Vorurteile gegenüber der jungen Generation auf (persoenlich.com berichtete) und gewann unter anderem Gold bei den Cannes Corporate Media & TV Awards und zwei Edi Awards. Beteiligt waren damals die Agentur TBS Zürich und die Produktionsfirma Halsundbeinbruch Film. (pd/nil)