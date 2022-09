Nachhaltigkeitskampagnen sind derzeit allgegenwärtig. Doch oft fehlt es ihnen an Substanz. Das Misstrauen unter den Konsumentinnen und Konsumenten ist gross. Schnell wird der Vorwurf laut, es werde nur Greenwashing betrieben.

In der Swisscom-Nachhaltigkeitskampagne wird deshalb auf leere Versprechen und wage Zukunftsvisionen verzichtet, wie die verantwortliche Agentur Serviceplan Suisse schreibt. Ganz nach dem Motto «Jetzt statt irgendwann» werden ausschliesslich konkrete nachhaltige Angebote kommuniziert, die bereits jetzt erhältlich sind. Allem voran die Swisscom-Abos für Mobile, TV und Internet, die schon heute klimaneutral seien.

In der Kampagne und auf der Landingpage wird auch gleich mit Fakten untermauert, wie diese Klimaneutralität genau erreicht wird – zum Beispiel das Verwenden von Strom aus erneuerbaren Energiequellen sowie das Vermeiden oder Kompensieren von Emissionen.

Thematisch weiter in die Tiefe geht Nachhaltigkeitskampagne auf der Content-Ebene. Hier dreht sich alles ums Thema Kreislaufwirtschaft. In zwei kurzen Videos für TikTok, Instagram und YouTube wird erläutert, warum es nicht nachhaltig ist, alte Handys einfach ungenutzt zuhause in der Schublade liegen zu lassen. Denn rund 75 Prozent der CO2 -Emissionen der Geräte fallen bei der Herstellung an. Das bedeutet, je länger Handys genutzt werden, desto mehr lohnt sich dieser Energieaufwand.

Swisscom sorgt laut Mitteilung mit einer ganzen Reihe von Angeboten dafür, dass alte Devices nachhaltig weiterverwendet werden: Von Wiederaufbereiten und Occasionsverkauf über Spendenprogramme bis hin zu Reparaturen und Recycling. Somit leisten alle, die ihr altes Handy im Swisscom-Shop abgeben, einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Jetzt statt irgendwann.

Verantwortliche Kreativagentur: Serviceplan Suisse; Filmproduktion Awareness: Shining; Regie: Marco Lutz, Filmproduktion Content: McQueen Films; Regie: Girts Apskalns. (pd/wid)